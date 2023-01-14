Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську область: є поранений

У суботу, 14 січня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області. Внаслідок ворожої атаки є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Тимошенко зазначає, що через ворожу атаку осколкове поранення отримав місцевий мешканець.

"Прикордонні райони області обстріляли з території РФ. Окупанти застосували міномети та артилерію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли прикордоння у північній частині України. Під атаку потрапили Сумська та Чернігівська області.

Вчора, 13 січня, росіяни завдали 55 ударів по прикордонним районам Сумської області, окупанти використали різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників.

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