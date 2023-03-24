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Россияне из минометов и артиллерии били по Харьковской области: атакованы дома и электросети

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Харьков, Пятница 24 марта 2023 09:26
Россияне из минометов и артиллерии били по Харьковской области: атакованы дома и электросети Фото: россияне из минометов и артиллерии били по Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают бить по приграничным населенным пунктам Харьковской области. В частности, под ударом оказались жилые дома и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов", - рассказал он.

В частности, по его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелка, Старица, Ольховатка и другие.

"В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач", - рассказал Синегубов, добавив, что обошлось без пострадавших.

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