Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"С 13:05 до 13:15 сообщили о 5 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в понедельник, 27 февраля, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".
Российские военные нанесли удар по селу Строительное в Сумской области и ранили одну женщину.
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