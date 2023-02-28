Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"С 13:05 до 13:15 сообщили о 5 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.