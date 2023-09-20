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Россияне из миномета обстреляли Торецк и его окрестности. Погибло четыре человека

Торецк, Среда 20 сентября 2023 20:10
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Россияне из миномета обстреляли Торецк и его окрестности. Погибло четыре человека Фото: Последствия ударов по Торецку (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 20 сентября, из миномета обстреляли Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Армия государства-агрессора продолжает убивать гражданское население Донецкой области и умышленно бьет из различных видов вооружения по районам, где отсутствует какая-либо военная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан" по городу Торецк и его окрестностям.

Жертвы удара

От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Пивничное. В Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина.

Во время обстрела они находились в частном жилом доме. Еще два человека - 84-летняя мать и ее 60-летний сын получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Пивничного.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Вражеская атака разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки. Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Пивничное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

Вчера оккупанты атаковали деревню в Донецкой области ракетами "Искандер". В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

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