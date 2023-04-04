Россияне массированно обстреливают Донецкую область: за сутки четверо погибших

В ночь на 4 апреля оккупанты нанесли мощные удары по Кураховской общине. Россияне применили артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, и ракеты. В Курахово поврежден торговый комплекс, здания "Укрпочты", "Укртелекома", больница и несколько многоэтажек. К счастью, никто не пострадал.

Также российские войска ночью дважды ударили ракетами по городу Торецк. Повреждено здание шахты, ремонтно-механический завод и частные дома. В результате обстрела два человека погибли.

"На Горловском направлении известно о поврежденных 2 админзданий, 3 многоэтажек и частного дома в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской общины", - отметил Кириленко.

Кроме того, под вражеский огонь попали населенные пункты Угледар, Богоявленка и Северск.

Всего за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще трое травмированы.

Фото: россияне массированно обстреливают Донецкую область

(t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 2 апреля российская армия обстреляла Константиновку из "Ураганов" и ракетами С-300.

В результате обстрела Константиновки шесть человек погибли, еще 11 получили ранения.

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