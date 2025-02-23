По данным центра, детей с первого класса привлекают к конкурсам рисунков на пропагандистскую тематику, заставляют изучать искаженную историю и прививают ценности, противоречащие их национальной идентичности.

Поэтому, по данным ЦНС, одним из главных методов воздействия оккупантов является изменение содержания учебных программ. Историю Украины заменяют на сфальсифицированные нарративы, которые оправдывают агрессию и формируют у детей искаженное представление о собственном государстве. Уроки проводятся с акцентом на "правильную" версию событий, а альтернативная точка просто отсутствует.

Кроме этого, оккупанты активно используют творческие конкурсы, в частности рисунков и сочинений, как способ идеологической обработки. Школьникам предлагают изображать представителей РОВ как "героев" и "защитников".

"Такая деятельность имеет целью постепенное уничтожение украинской идентичности у детей, которые еще не могут критически оценивать информацию", - отметили в центре.

Таким образом, политика систематического промывания мозгов детям в школах на ВОТ может иметь катастрофические последствия для будущего, поскольку дети, которые растут в такой среде, могут потерять связь с собственной культурой, языком и историей.

Это грозит созданием нового поколения, которое будет лишено украинской идентичности и воспитано в идеологии агрессора.

"Центр национального сопротивления осуждает такие действия оккупантов, поскольку манипуляция сознанием детей является тяжким преступлением. Однако, деоккупация регионов неизбежна, поэтому каждый оккупант и коллаборационист понесут справедливое наказание за все совершенные преступления против украинского народа", - отметили в ЦНС.