Россияне в Херсонской области стали чаще бить БпЛА по гражданским скоплениям, - Гуменюк

"К сожалению, на Херсонском направлении, это непосредственно в прифронтовых территориях, враг активизирует воздушный способ атак. Поскольку контрбатарейно мы выбиваем артиллерийские мощности с левого берега, они чаще переходят на воздушные атаки, используя авиацию и дроны не только ударные", - заявил Гуменюк.

Как отметила руководительница пресс-центра Сил обороны, террористы, кроме ударных, также используют FPV-дроны и те, которые могут нести осколочные боеприпасы. Снаряды оккупанты сбрасывают в места скопления людей, где выдается гуманитарная помощь, где собираются гуманитарные штабы, или когда люди просто идут с работы домой.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Согласно данным главы областной военной администрации Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону ударили 28 снарядов. В результате российской агрессии погиб 1 человек, еще 3 получили ранения.