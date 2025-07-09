Россияне готовятся возобновить активные штурмы на Запорожье, - Силы обороны

На Запорожье российские войска осуществляют перегруппировку своих подразделений и техники. Оккупанты готовятся возобновить активные наступательные действия на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, за последние сутки количество штурмовых действий в зоне ответственности Сил обороны было меньше, чем обычно.

Волошин отметил, что российские войска осуществляют перегруппировку личного состава и техники, в частности, выдвигают штурмовые группы на передовые позиции и проводят инженерные работы для обеспечения наступления - в частности, разминирование проходов.

Также, как рассказал спикер, наблюдается подведение резервов и логистических ресурсов, что свидетельствует о подготовке оккупантов к восстановлению активных штурмовых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

По словам Волошина, оккупанты пытаются продвинуться в районе Малиновки на Гуляйпольском направлении. Он добавил, что РФ также перемещает личный состав на Приднепровское направление, где, вероятно, в течение ближайших дней попытается возобновить активные штурмовые действия.

Он также добавил, что в последние дни продолжается обычная интенсивность артиллерийских обстрелов и атак дронами-камикадзе по позициям украинских военных и населенным пунктам вблизи линии фронта.

"Кроме того, за несколько последних дней у нас увеличилось количество вражеских авиационных ударов. Враг начал очень активно работать по правому берегу на Херсонском направлении, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по нескольким населенным пунктам", - отметил спикер.