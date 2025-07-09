Россияне готовятся возобновить активные штурмы на Запорожье, - Силы обороны
На Запорожье российские войска осуществляют перегруппировку своих подразделений и техники. Оккупанты готовятся возобновить активные наступательные действия на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, за последние сутки количество штурмовых действий в зоне ответственности Сил обороны было меньше, чем обычно.
Волошин отметил, что российские войска осуществляют перегруппировку личного состава и техники, в частности, выдвигают штурмовые группы на передовые позиции и проводят инженерные работы для обеспечения наступления - в частности, разминирование проходов.
Также, как рассказал спикер, наблюдается подведение резервов и логистических ресурсов, что свидетельствует о подготовке оккупантов к восстановлению активных штурмовых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.
По словам Волошина, оккупанты пытаются продвинуться в районе Малиновки на Гуляйпольском направлении. Он добавил, что РФ также перемещает личный состав на Приднепровское направление, где, вероятно, в течение ближайших дней попытается возобновить активные штурмовые действия.
Он также добавил, что в последние дни продолжается обычная интенсивность артиллерийских обстрелов и атак дронами-камикадзе по позициям украинских военных и населенным пунктам вблизи линии фронта.
"Кроме того, за несколько последних дней у нас увеличилось количество вражеских авиационных ударов. Враг начал очень активно работать по правому берегу на Херсонском направлении, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по нескольким населенным пунктам", - отметил спикер.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, с начала суток 9 июля вдоль всей линии фронта уже зафиксировано 112 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
В частности, на Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербово.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Одрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.
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