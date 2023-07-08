RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, - Минобороны

Фото: российские войска готовятся к возможным боевым действиям в Крыму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крыма. Оккупанты строят дополнительные оборонительные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска РФ проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.

По имеющейся информации, также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

А в Азовском и Черном морях тем временем российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

Ситуация в Крыму

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма в связи с контрнаступлением ВСУ.

Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ужесточает контроль проезда граждан по Керченскому мосту к оккупированному Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины