Россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Керченский мост, - "Крымский ветер"

Так, новые спутниковые снимки свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг Крымского моста.

"Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в начале мая, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских атак. Ранее установленные барьеры были повреждены штормами", - сообщает мониторинговый канал.

До июня, по данным аналитиков, защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавучими боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту.

"Но новые изображения, сделанные в субботу, 29 сентября, демонстрируют значительное увеличение количества барж, защищающих мост. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста", - отмечает "Крымский ветер".

Это, как отмечают аналитики, свидетельствует о том, что Россия обеспокоена не только угрозой с моря, но и пытается защитить мост от атак с воздуха