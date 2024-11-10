Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму, - партизаны

"В ходе постоянной разведки агенты "АТЕШ" выяснили, что на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы", - говорится в сообщении.

Полигон, по данным партизан, принадлежит 810-й бригаде морской пехоты.

"Периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с внешностью, нетипичной для местных жителей", - отмечают в "АТЕШ".

Более того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии".

"Рашисты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины", - добавили партизаны.