Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму, - партизаны

РФ готовит наемников из Африки и Кубы в Крыму для войны в Украине. От ударов ВСУ оккупанты защищают их детьми из "Юнармии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"В ходе постоянной разведки агенты "АТЕШ" выяснили, что на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы", - говорится в сообщении.
Полигон, по данным партизан, принадлежит 810-й бригаде морской пехоты.
"Периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с внешностью, нетипичной для местных жителей", - отмечают в "АТЕШ".
Более того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии".
"Рашисты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины", - добавили партизаны.
Еще в начале октября сообщалось, что Украина серьезно обеспокоена продолжающейся противоправной деятельностью России, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" и террористических российских ЧВК на территории ряда стран Африки.
Участие наемников из Африки подтверждает, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому РФ привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.
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