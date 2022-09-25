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Россияне формируют батальон из украинских пленных и заставляют их голосовать на "референдуме"

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Воскресенье 25 сентября 2022 17:26
Россияне формируют батальон из украинских пленных и заставляют их голосовать на "референдуме" Фото: россияне формируют батальон из украинских пленников и заставляют их голосовать на "референдуме" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты формируют из украинских военнопленных, удерживаемых в колонии в Оленовке, "козачий батальон" имени Б. Хмельницкого". Их заставляют "голосовать" на псевдореферендуме за присоединение к составу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

ЦПД сообщает, что пропагандистские СМИ заявили о якобы обращении 11 мужчин и 23 женщин-военных ВСУ к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".

Еще 57 военнопленных с пропиской в Донецкой области вынудили проголосовать на псевдореферендуме за присоединение области к составу России.

"Чтобы предоставить провокации хоть какого-то правдоподобия, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - сообщают в ЦПД.

При этом отмечается, что "голосование" - это очередная манипуляция, направленная на продвижение на оккупированных территориях нарратива Кремля, что якобы бы "среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к РФ".

Напомним, как сообщили СБУ, россияне еще в сентябре "подвели итоги" псевдореферендумов на оккупированных территориях.

Ранее ЦПИ сообщало, что гражданских принуждают к "голосованию" на псевдореферендумах, а в Херсонскую область завезли "массовку" из Крыма.

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