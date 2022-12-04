Россияне два дня держали в заложниках людей, ехавших из Запорожья к близким в оккупации

По его словам, мирные жители пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке.

"Напомню, 2 декабря рашисты заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги. Но продолжением этого террора стал очередной террор. Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили", - сообщил Федоров.

При этом некоторых людей сразу депортировали в сторону Запорожья, а других "покатали".

"Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку. Ко всем людям орки применили тотальное освидетельствование, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу - били прикладом автомата", - отметил Федоров.

А уже после двух дней беспричинного террора люди вынуждены были вернуться в Запорожье, добавляет мэр Мелитополя.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты не выпускают мужчин призывного возраста даже с имеющимся "пропуском" в Васильевке Запорожской области.

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