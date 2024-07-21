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Россияне дроном атаковали магазин в селе Харьковской области: четверо раненых

Фото: россияне дроном атаковали магазин в селе Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты с дрона атаковали магазин в селе Ивашки Харьковской области 20 июля. Пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 15:40 в селе Ивашки Богодуховского района из-за попадания FPV-дрона в магазин пострадали два мужчины - 48 и 33 лет, две женщины - 62 и 44 года", - рассказал он.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область - не исключение.

Например, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.

В тоже время дроны помагают и Силам обороны Украины точечно поражать объекты РФ на линии фронта в Харьковской области. Например, в ноябре 2023 года пограничники с дрона разрушили российский блокпост в Харьковской области, который был обустроен на одной из дорог.

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ХарьковВойна в УкраинеДрони