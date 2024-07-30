Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW

Согласно геолокационным кадрам, войска РФ добились значительных тактических успехов в районе Авдеевки, продвинулись к юго-западу от Донецка, а также полностью захватили агрегатный завод в Волчанске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 28 июля показывают, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по большому количеству боеприпасов в восточной части Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска. По мнению аналитиков это указывает на то, что россияне, вероятно, захватили весь завод. Однако неясно, когда это случилось.
Также на протяжении 28 и 29 июля бои продолжались около Глубокого и в других местах в Волчанске.
По заявлению российского военкора, ВСУ провели четыре контратаки около Старицы.
Как пишет ISW, 29 июля бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Генштаб сообщил, что 28 и 29 июля войска РФ атаковали:
Один из российских военкоров заявил, что бои вдоль линии Купянск-Сватово в настоящее время носят в основном позиционный характер после того, как РФ усилила наступательные операции на этом направлении в начале июля 2024 года.
В понедельник, 29 июля, российские силы продолжили ограниченные наступательные операции на направлении Северска, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.
Генштаб ВСУ сообщил, что россияне безуспешно атаковали:
Военкоры РФ продолжали утверждать, что россияне продвигаются в восточной части Часового Яра. Несколько российских источников утверждали, что российские сили, в частности подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии, прорвали части украинской линии обороны вдоль канала Северский-Донец Донбасс, который проходит через восточную часть Часового Яра. По их заявлениям, россияне якобы вошли и укрепляют новые позиции в микрорайонах Новый и Октябрьский (как в восточной части Часового Яра, так и к западу от канала).
Один блогер утверждал, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в лесном массиве Орлово (к северу от микрорайона Октябрьский), но ISW пока не наблюдал визуального подтверждения действий российских войск в этой лесной местности.
Другой военкор опубликовал карты, предполагающие, что российские войска контролируют большую часть лесного массива Орлово, но отметил, что силы РФ еще не пересекли акваторию канала Северский-Донец Донбасс и вошли только в восточную часть Часового Яра в районах, где канал проходит под землей.
Генштаб ВСУ сообщил, что враг провел наземные атаки:
29 июля войска РФ поддерживали высокую частоту атак на Торецком направлении и, как сообщается, продвинулись в некоторых районах.
По утверждениям российских военкоров, россияне продолжали атаковать и продвигаться в юго-западной части Нью-Йорка, юго-западе Юровки, в Железном и Северном.
Тем временем украинский генштаб также сообщил, что российские войска атаковали в районе Торецка, Нью-Йорка, Северного и Железного. В ведомстве также отметили, что россияне наносят удары по Торецку с помощью управляемых планирующих бомб.
Российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся интенсивных усилий по продвижению и проведению ограниченного тактического окружения украинских войск на Покровском направлении.
Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:
Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.
Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).
Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).
Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.
Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.
Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.
На западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
28 и 29 июля позиционные бои продолжались:
Также ISW сообщили, что 28 и 29 июля позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области и на островах реки Днепр.
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