Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры от 28 июля показывают, что ВСУ нанесли удар с беспилотника по большому количеству боеприпасов в восточной части Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска. По мнению аналитиков это указывает на то, что россияне, вероятно, захватили весь завод. Однако неясно, когда это случилось.

Также на протяжении 28 и 29 июля бои продолжались около Глубокого и в других местах в Волчанске.

По заявлению российского военкора, ВСУ провели четыре контратаки около Старицы.

Операция №2 - Луганская область

Как пишет ISW, 29 июля бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Генштаб сообщил, что 28 и 29 июля войска РФ атаковали:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска в районе Новоосиново;

северо-западнее Сватово в районе Песчаного;

западнее Сватово в районе Стельмаховки;

юго-западнее Сватово в районе Новосергиевки;

северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Новосадового;

и западнее Кременной в районе Тернов и Торского.

Один из российских военкоров заявил, что бои вдоль линии Купянск-Сватово в настоящее время носят в основном позиционный характер после того, как РФ усилила наступательные операции на этом направлении в начале июля 2024 года.

Операция №3 - Донецкая область

В понедельник, 29 июля, российские силы продолжили ограниченные наступательные операции на направлении Северска, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне безуспешно атаковали:

к востоку от Северска в районе Верхнокаменского;

к юго-востоку от Сиверска в районе Спорного и Ивано-Дарьевки;

к югу от Северска в районе Переездного.

Военкоры РФ продолжали утверждать, что россияне продвигаются в восточной части Часового Яра. Несколько российских источников утверждали, что российские сили, в частности подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии, прорвали части украинской линии обороны вдоль канала Северский-Донец Донбасс, который проходит через восточную часть Часового Яра. По их заявлениям, россияне якобы вошли и укрепляют новые позиции в микрорайонах Новый и Октябрьский (как в восточной части Часового Яра, так и к западу от канала).

Один блогер утверждал, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в лесном массиве Орлово (к северу от микрорайона Октябрьский), но ISW пока не наблюдал визуального подтверждения действий российских войск в этой лесной местности.

Другой военкор опубликовал карты, предполагающие, что российские войска контролируют большую часть лесного массива Орлово, но отметил, что силы РФ еще не пересекли акваторию канала Северский-Донец Донбасс и вошли только в восточную часть Часового Яра в районах, где канал проходит под землей.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг провел наземные атаки:

к северо-востоку от Часового Яра в районе Васюковки, Григоровки, Богдановки и Дубово-Васильевки;

к востоку от Часова Яра в районе Ивановского;

и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клещеевки.

29 июля войска РФ поддерживали высокую частоту атак на Торецком направлении и, как сообщается, продвинулись в некоторых районах.

По утверждениям российских военкоров, россияне продолжали атаковать и продвигаться в юго-западной части Нью-Йорка, юго-западе Юровки, в Железном и Северном.

Тем временем украинский генштаб также сообщил, что российские войска атаковали в районе Торецка, Нью-Йорка, Северного и Железного. В ведомстве также отметили, что россияне наносят удары по Торецку с помощью управляемых планирующих бомб.

Российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся интенсивных усилий по продвижению и проведению ограниченного тактического окружения украинских войск на Покровском направлении.

Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:

до ветрозащитной полосы к западу от Волчьего;

к западу от Лозоватского;

и к югу от Нетайлово.

Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.

Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.

Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.

Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.

"Южная ось"

На западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

28 и 29 июля позиционные бои продолжались:

около Работино;

северо-восточнее Работино около Гуляйполя и Малой Токмачки;

восточнее Работино около Вербового;

севернее Работино около Новоданиловки;

северо-западнее Работино около Новоандреевки.

Также ISW сообщили, что 28 и 29 июля позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области и на островах реки Днепр.