RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов: четверо пострадали

Фото: оккупанты 6 марта 65 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате атак врага ранения получили четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

Всего за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел трижды, 18 российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя Херсонской области.

Напомним, под Херсоном украинские защитники уничтожили три лодки с враждебными диверсионно-разведывательными группами.

Также отметим, что 5 марта оккупанты ударили по селу Понятовка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли три человека - женщина и двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойна в Украине