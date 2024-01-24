Россияне безуспешно пытались вернуть позиции в Крынках: карты ISW

Российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), продвинулись вперед в районе Авдеевки и незначительно продвинулись к западу от Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
23 января российские войска продолжили интенсивные наступательные операции к юго-востоку от Купянска и, как сообщается, продвинулись вперед. Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска, недалеко от Синьковки.
Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся 23 января позиционных боев в направлении Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Кременной в направлении Ямполевки.
Позиционные бои продолжались
Позиционные бои продолжались близ Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе 23 января не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались
Российские блогеры утверждали, что российские войска вытесняют украинские войска из Богдановки, но украинские силы по-прежнему контролируют западную часть Богдановки.
Российские войска недавно продвинулись вперед в районе Авдеевки, позиционные бои в этом районе продолжались 23 января.
Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Степового (к северо-западу от Авдеевки).
По словам украинских и российских источников, позиционные бои продолжались
Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка, позиционные бои в этом районе продолжались 23 января.
Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются к юго-западу от Донецка в районе Георгиевки и Новомихайловки.
Ограниченные позиционные бои продолжались в районе Донецко-Запорожской границы 23 января.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 23 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях в районе Работино и Вербового (к востоку от Работино).
23 января на левом берегу Херсонской области продолжались ограниченные позиционные бои. Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боях возле Крынков
Некоторые российские блогеры утверждали, что украинские силы проводят атаки в Крынках и вокруг них реже, но что российские войска не могут вернуть позиции или очистить населенный пункт из-за постоянной работы украинских беспилотников в этом районе.
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