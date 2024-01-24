Россияне безуспешно пытались вернуть позиции в Крынках: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

23 января российские войска продолжили интенсивные наступательные операции к юго-востоку от Купянска и, как сообщается, продвинулись вперед. Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска, недалеко от Синьковки.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся 23 января позиционных боев в направлении Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Кременной в направлении Ямполевки.

Позиционные бои продолжались

к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Новоегоровки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Торского;

к югу от Кременной в районе Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались близ Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе 23 января не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска вытесняют украинские войска из Богдановки, но украинские силы по-прежнему контролируют западную часть Богдановки.

Российские войска недавно продвинулись вперед в районе Авдеевки, позиционные бои в этом районе продолжались 23 января.

Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Степового (к северо-западу от Авдеевки).

По словам украинских и российских источников, позиционные бои продолжались

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;

к западу от Авдеевки в районе Северного;

к югу от Авдеевки в районе Опытного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского;

в районе самой Авдеевки.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка, позиционные бои в этом районе продолжались 23 января.

Видео с геолокацией, опубликованное 23 января, показывает, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются к юго-западу от Донецка в районе Георгиевки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Ограниченные позиционные бои продолжались в районе Донецко-Запорожской границы 23 января.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 23 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях в районе Работино и Вербового (к востоку от Работино).

23 января на левом берегу Херсонской области продолжались ограниченные позиционные бои. Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся боях возле Крынков

Некоторые российские блогеры утверждали, что украинские силы проводят атаки в Крынках и вокруг них реже, но что российские войска не могут вернуть позиции или очистить населенный пункт из-за постоянной работы украинских беспилотников в этом районе.