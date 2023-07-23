Россияне бьют и шантажируют сотрудников ЗАЭС, которые не работают на них, - Генштаб

Российские захватчики усилили репрессии против персонала оккупированной Запорожской АЭС. Россияне бьют и шантажируют сотрудников, не сотрудничающих с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией", - говорится в сводке.
При этом украинцы продолжают сопротивляться, в частности не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации. В свою очередь россияне давят физически и психологически на персонал.
"Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", - отмечают в Генштабе.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.
Также Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В свою очередь МАГАТЭ заявили, что они пока не нашли взрывчатки на станции, но их не допустили к осмотру всей территории АЭС.
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