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Россияне бьют и шантажируют сотрудников ЗАЭС, которые не работают на них, - Генштаб

Фото: россияне усилили репрессии против персонала Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики усилили репрессии против персонала оккупированной Запорожской АЭС. Россияне бьют и шантажируют сотрудников, не сотрудничающих с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией", - говорится в сводке.

При этом украинцы продолжают сопротивляться, в частности не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации. В свою очередь россияне давят физически и психологически на персонал.

"Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Также Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В свою очередь МАГАТЭ заявили, что они пока не нашли взрывчатки на станции, но их не допустили к осмотру всей территории АЭС.

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