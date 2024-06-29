Россияне атакуют в направлении Торецка, но ситуация под контролем ВСУ, - Генштаб

Общая ситуация на фронте

Так, по данным Генштаба, с начала суток россияне нанесли по территории Украины два ракетных и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБов, а также применили 284 дрона-камикадзе. Позиции украинских военных и населенные пункты попали сегодня под 3000 вражеских обстрелов из разных типов вооружения.

В то же время украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, склад горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава оккупантов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении в течение дня украинские военные успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли.

На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак на это время отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Северском направлении успеха не имели шесть попыток врага вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении семь раз агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Калиновки, Григорьевки и Часового Яра. Еще одно сражение продолжается в районе Нового. Потери позиций и территорий не допущены.

На направлении Горловка-Торецк противник при поддержке авиации семь раз атаковал позиции украинской армии. Еще одно сражение продолжается вблизи Нью-Йорка. Ситуация под контролем сил обороны.

На Покровском направлении с начала суток количество боев увеличилось до 41. Наибольшая активность противника сохраняется со стороны Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского. Наши воины уже отразили 29 атак агрессора, 12 столкновений еще продолжаются.

Предварительно, за текущие сутки на указанном направлении потери оккупантов составляют 252 человека, из них 106 - безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.

На Кураховском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. В настоящее время 11 атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины. Ситуация контролируется.

На Времевском направлении по сравнению с прошлыми сутками, активность российских оккупантов увеличилась почти вдвое. За сегодня агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

На Ореховском направлении произошли две атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении очередные четыре попытки врага взять позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу.