Россияне атакуют Херсон: ВСУ сбивают дроны, есть пострадавшие

"Оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина", - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

Мрочко сообщил, что в городе слышна работа мобильных бригад, есть сбивание дронов.

Под ударом центр города

Соболевский сообщил, что "прилеты" фиксируются в центральной части Херсона.

Пострадавших стало больше

Прокудин сообщил, что по одному из адресов пострадала семья.

"28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет", - написал глава области.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто осуществляя обстрелы с левобережной части региона. Вследствие вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Так, напомним, 17 декабря войска РФ снова атаковали территории Херсонской области, что привело к гибели человека, и еще 6 правоохранителей получили ранения.

Перед этим ночью 16 декабря российские кафиры обстреляли Херсон и область. Враг применил артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.