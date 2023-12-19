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Россияне атакуют Херсон: ВСУ сбивают дроны, есть пострадавшие

Архивное фото: Россияне атакуют Херсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером, 19 декабря, начала атаковать дронами Херсон. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко и первого заместителя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина", - говорится в сообщении.

По словам Прокудина, есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

Мрочко сообщил, что в городе слышна работа мобильных бригад, есть сбивание дронов.

Под ударом центр города

Соболевский сообщил, что "прилеты" фиксируются в центральной части Херсона.

Пострадавших стало больше

Прокудин сообщил, что по одному из адресов пострадала семья. 

"28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет", - написал глава области.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто осуществляя обстрелы с левобережной части региона. Вследствие вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Так, напомним, 17 декабря войска РФ снова атаковали территории Херсонской области, что привело к гибели человека, и еще 6 правоохранителей получили ранения.

Перед этим ночью 16 декабря российские кафиры обстреляли Херсон и область. Враг применил артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

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