Россияне атаковали жилой квартал Херсона, в огненной ловушке оказалась семья с детьми

Российские террористы атаковали беспилотником жилой квартал Херсона. В результате удара семья с детьми оказалась в огненной ловушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина .

"В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец", - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОГА пожарные спасли семью. Сейчас другие подробности не раскрываются.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал утром Прокудин, за прошедшие сутки, 30 сентября, террористы совершили 102 обстрела по территории Херсонской области. В общем враг выпустил около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

Россияне попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения, стадион, территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;

магазин, территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.

Известно об одном раненом.