Россияне атаковали жилой квартал Херсона, в огненной ловушке оказалась семья с детьми
Российские террористы атаковали беспилотником жилой квартал Херсона. В результате удара семья с детьми оказалась в огненной ловушке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец", - пишет Прокудин.
По словам главы Херсонской ОГА пожарные спасли семью. Сейчас другие подробности не раскрываются.
Ситуация в Херсонской области
После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Как рассказывал утром Прокудин, за прошедшие сутки, 30 сентября, террористы совершили 102 обстрела по территории Херсонской области. В общем враг выпустил около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.
Россияне попали в:
- жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения, стадион, территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;
- магазин, территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.
Известно об одном раненом.
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