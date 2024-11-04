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Россияне атаковали Украину 80 дронами и ракетой: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 4 ноября (с 19:00 3 ноября) российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. В частности, противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, россияне атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами и запустили 80 ударных беспилотников типа Shahed и неустановленного типа с направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Атаку удалось отбить благодаря слаженной работе зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 было подтверждено уничтожение 50 вражеских беспилотников в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Кроме того, 27 беспилотников потеряно на разных участках по всей Украине.

Ночная атака на Украину

В ночь на 4 ноября в Киевской области прогремели взрывы - противовоздушная оборона работала по вражеским дронам.

Также воздушную тревогу объявляли в столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых дронов упали в Оболонском и Деснянском районах, в основном на открытых участках.

Согласно его информации, в Деснянском районе обломки повлекли загорание в парке Муромец, тогда как в Оболонском районе - предварительно, возгорание произошло на набережной.

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