Россияне атаковали гражданское предприятие в Ровенской области
08:58 08.10.2026 Чт
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Фото: РФ ударила по Ровенской области (Getty Images)
Утром РФ ударила дронами по Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.
"Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенщину", - сказал он.
В результате удара возник пожар.
На месте удара работают соответствующие службы. По предварительным данным, люди не пострадали во время этой атаки на область.
Напомним, по состоянию на утро в Прилуках уже 22 погибших в результате удара ракетой по многоэтажке.
Спасательная операция длилась всю ночь и продолжается до сих пор.
Вечером 7 октября РФ ударила по многоэтажке в Киеве.
В результате удара пострадали четыре человека.