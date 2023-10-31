Россияне атаковали ТЭС в прифронтовом регионе: в ДТЭК рассказали о последствиях

"Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Как сообщают энергетики, обошлось без пострадавших.

"Сразу после прекращения обстрелов энергетики приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", - отметили в ДТЭК.

Ночная атака по Украине 31 октября

Этой ночью, 31 октября, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронам-камикадзе. Беспилотники направили на Хмельницкую область.

В регионе ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.