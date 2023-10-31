Россияне атаковали ТЭС в прифронтовом регионе: в ДТЭК рассказали о последствиях

Российские оккупанты вчера вечером, 30 октября, атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Оборудование получило серьезные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование", - говорится в сообщении.
Из-за повреждений без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
Как сообщают энергетики, обошлось без пострадавших.
"Сразу после прекращения обстрелов энергетики приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", - отметили в ДТЭК.
Этой ночью, 31 октября, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронам-камикадзе. Беспилотники направили на Хмельницкую область.
В регионе ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.
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