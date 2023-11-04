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Россияне атаковали ракетой Полтавскую область, есть жертвы

Фото: россияне ракетой атаковали Полтавскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска вечером 4 ноября атаковали ракетой Полтавской области. Обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", - рассказал глава области.

В настоящее время на месте трагедии работают все соответствующие службы. Туда также выехал глава ОВА.

"Подробности позже", - добавил он.

В последнее время россияне акцентируют свои атаки на Полтавской области. Так, на днях россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар.

Кроме того, россияне обстреляли 1 ноября объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате повреждений были обесточены три населенных пункта.

Напомним, сегодня ранее взрывы раздавались в Днепре. Как стало известно позже, россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе Днепропетровской области.

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