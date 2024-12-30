Россияне атаковали пригород Херсона дроном: есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Также в ОВА уточнили, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. У его жены - контузию и перелом голеней. Обоих пострадавших забрали в больницу для оказания медицинской помощи.