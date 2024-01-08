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Россияне атаковали Одесскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне атаковали Одесскую область дронами в ночь на 8 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали ночью дронами Одесскую область. Начался пожар, семь беспилотников удалось сбить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью российские террористы атаковали Одесщину ударными беспилотниками. 7 дронов в небе над нашим регионом уничтожили силы ПВО", - рассказал он.

По его словам, в Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.

"Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет", - добавил Кипер.

Атака дронами РФ

Российские войска поздно вечером, 7 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в Одесской области прогремели взрывы. В регионе работала ПВО. Как стало известно позже, российские войска запустили по Украине 8 дронов типа "Shahed-131/136". ПВО сбила все цели.

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