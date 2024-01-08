Россияне атаковали Одесскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

"Ночью российские террористы атаковали Одесщину ударными беспилотниками. 7 дронов в небе над нашим регионом уничтожили силы ПВО", - рассказал он.

По его словам, в Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.

"Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет", - добавил Кипер.

Атака дронами РФ

Российские войска поздно вечером, 7 января, атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в Одесской области прогремели взрывы. В регионе работала ПВО. Как стало известно позже, российские войска запустили по Украине 8 дронов типа "Shahed-131/136". ПВО сбила все цели.