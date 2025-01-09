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Россияне атаковали дроном Николаев: есть пострадавший

Николаев, Четверг 09 января 2025 18:28
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Россияне атаковали дроном Николаев: есть пострадавший Фото: оккупанты атаковали дроном Николаев 9 января, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дроном атаковали Николаев днем 9 января. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

Так, по его словам, днем, российский агрессор атаковал дроном Корабельный район Николаева.

"Есть пострадавший. Также есть повреждения в жилом секторе", - отметил он.

Атаки РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ркетами. Так, 9 января российские оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".

Кроме того, Воздушные силы сбили три ракеты "Искандер-К", которыми РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области.

Также в ночь на 9 января россияне запустили по Украине 70 дронов. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация. ПВО сбила 46 из них.

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Российская Федерация Николаев Николаевская область Дрони
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