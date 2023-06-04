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Россияне атаковали авиабомбами Херсонскую область: есть раненая

Фото: россияне атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне авиабомбами разрушили гражданское помещение в Херсонской области. В результате вражеской атаки была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

В селе Веселое Бериславского района управляемыми авиабомбами оккупанты разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия.

Из-за обстрела 64-летняя женщина получила легкие ранения. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

"Атаковали россияне и Берислав - попали на территорию завода", - сообщили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

Россияне почти ежедневно обстреливают Херсон и всю деоккупированную часть области. Для атаки враг использует минометы, артиллерию и авиацию.

Однако на левобережье Херсонской области, которое сейчас остается оккупированным, также раздаются звуки взрывов. Ведь Силы обороны постоянно уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

Бериславский район является одним из тех, которые россияне обстреливают почти ежедневно.

Мы сообщали, что в результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах, произошедших 1 июня, пострадали около 15 человек.

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