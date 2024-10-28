Россияне активны на пяти направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Беловодов, Юнаковки, Журавки и Басовки.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали Басовка, Ободы, Александровка, Белокопытово, Бояро-Лежачи, Прогресс, Воробьевка и Медведевка.

Из РСЗО оккупанты били по Стариковому, Яблоновке и Заречью.

Также россияне нанесли четырнадцать авиационных ударов, применив 22 КАБ по Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами - по Миловому.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 12 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия возле Часового Яра и Ступочек. В настоящее время идет атака оккупантов. Авиация россиян нанесла удары по Часовому Яру, Стенкам и Александро-Шультиному, применялись авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.

На Торецком направлении украинские защитники отразили вражескую атаку в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 17 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки. В настоящее время длится 19 боестолкновений.

На Времивском направлении захватчики провели восемь атак позиций украинских войск вблизи Богоявления и Новоукраинки. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет бомбардировочную авиацию, бил по району Малой Токмачки, сбросив при этом 16 авиабомб.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удар неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.