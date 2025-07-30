Россияне активны на двух направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток 30 июля произошло 121 боевое столкновение. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины сегодня остановили пять атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка - в сторону Шандриголово, Ольговки, Ямполя.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты совершили пять попыток продвинуться вперед в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка и Александро-Калиново, наши воины остановили десять наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 25 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов: Толстой, Мирное, Макеевка, Воскресенка, Новополь, а также в направлении Камышевахи и Темировки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три атаки - успеха не имел.