Россияне активизируют штурмы на Лиманском направлении: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Усиленный взводный механизированный штурм под Тернами свидетельствует о том, что российское командование придает приоритет лиманскому направлению, поэтому может больше активизировать темп наступления в этом районе. Также 3 апреля российские войска провели неудачный штурм вблизи Андреевки (к западу от Сватового).

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная вблизи Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и Белогоровки (южнее Кременной).

Операция №2 - Донецкая область









По последним отчетам, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 3 апреля. Местные милблогеры сообщали, что российские войска продвинулись к линии Уманское-Нетайлово на 1,5 километра в ширину и глубину. Другие источники также утверждают, что украинские войска отступают из Бердичева и Семеновки. Хотя эти отчеты еще не подтверждены, военные аналитики считают, что русские войска оккупировали значительную часть Бердичева.

Позиционные бои также продолжались:

к западу от Авдеевки у Тоненького, Уманского и Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки возле Водяного, Первомайского и Невельского.

Сообщается, что части российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) продолжают действовать вблизи Тоненко, несмотря на значительные потери 30 марта.

Позиционные бои продолжались:

юго-западнее Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи полосы юго-западнее Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Также продолжались позиционные бои вблизи Никольского (юго-западнее Донецка и юго-восточнее Угледара).

Подразделения российской 238-й артиллерийской бригады (8-я ОСА Южного военного округа) принимают участие в боях к западу от Донецка в районе Красногоровки. Также сообщается, что подразделения российской 30-й роты спецназа, 26 полка радиационной, химической и биологической защиты и 11-й армии Воздушных Сил и ПВО Российской Федерации действуют на южном направлении Донецка.

Недавно российские силы незначительно продвинулись в районе границ Донецко-Запорожской области на фоне продолжения позиционных боев 3 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Приютного (юго-западнее Великой Новоселки). Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского.

"Южная ось"

В среду, 3 апреля, на западе Запорожской области продолжались позиционные боевые действия , однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались:

вблизи Роботиного;

северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного).

Сообщается, что подразделения российского 1152-го мотострелкового полка (70-й мотострелковый полк, 42-я мотострелковая дивизия, 58-я САА, СМД) продолжают действовать вблизи Роботиного.

Также 3 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе близ Кринок, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска несколько изменили тактику штурма восточного берега Херсонской области и проводят большее количество штурмов меньшими группами.

По информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, на юге Украины функционируют две группировки российских войск: группировка войск "Днепр", действующая на Херсонском и Запорожском направлениях, и Восточная группировка войск, действующая в районе границы Донецко-Запорожской области.

По словам Машовца, российская группировка войск "Днепр" состоит из подразделений 58-й, 18-й и 49-й отдельных мотострелковых армий (все расположены в Ставропольском крае), 14-го армейского корпуса (с базой в Ленинском районе города Ростов-на -Дону) и 7, 76 и 104-й воздушно-десантных дивизий. Относительно Восточной группировки войск она включает подразделения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й отдельных механизированных дивизий (расположены в Донецкой и Луганской областях), 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот) и 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот). По оценкам Машовца, суммарное количество военнослужащих группировок "Днепра" и Восточного составляет от 180 до 182 тысяч человек.

Дополнительно, на Юге Украины и в оккупированном Крыму, по словам Машовца, находится еще 13,5 тысячи российских военных в составе "Крымской группировки обороны", а также по меньшей мере 14 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, предупредила 3 апреля, что российские войска могут продолжать использовать крылатые ракеты "Калибр", несмотря на успешные операции Вооруженных сил Украины по отражению Черноморского флота России из западной части Черного моря. Гуменюк сообщила, что за последний месяц российские войска дважды разворачивали ракетоносцы перед массовыми ударами беспилотников по Украине. Она также отметила, что Черноморский флот РФ насчитывает девять ракетоносцев "Калибр", включая надводные корабли и подлодки.