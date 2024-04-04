Россияне активизируют штурмы на Лиманском направлении: карты ISW

Российские силы продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области, севернее Приютного, вблизи полосы юго-западнее Новомихайловки, западнее Авдеевки и западнее Бахмута. Позиционные бои идут на большинстве направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Усиленный взводный механизированный штурм под Тернами свидетельствует о том, что российское командование придает приоритет лиманскому направлению, поэтому может больше активизировать темп наступления в этом районе. Также 3 апреля российские войска провели неудачный штурм вблизи Андреевки (к западу от Сватового).
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная вблизи Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и Белогоровки (южнее Кременной).
По последним отчетам, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 3 апреля. Местные милблогеры сообщали, что российские войска продвинулись к линии Уманское-Нетайлово на 1,5 километра в ширину и глубину. Другие источники также утверждают, что украинские войска отступают из Бердичева и Семеновки. Хотя эти отчеты еще не подтверждены, военные аналитики считают, что русские войска оккупировали значительную часть Бердичева.
Позиционные бои также продолжались:
Сообщается, что части российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) продолжают действовать вблизи Тоненко, несмотря на значительные потери 30 марта.
Позиционные бои продолжались:
Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи полосы юго-западнее Новомихайловки (юго-западнее Донецка).
Также продолжались позиционные бои вблизи Никольского (юго-западнее Донецка и юго-восточнее Угледара).
Подразделения российской 238-й артиллерийской бригады (8-я ОСА Южного военного округа) принимают участие в боях к западу от Донецка в районе Красногоровки. Также сообщается, что подразделения российской 30-й роты спецназа, 26 полка радиационной, химической и биологической защиты и 11-й армии Воздушных Сил и ПВО Российской Федерации действуют на южном направлении Донецка.
Недавно российские силы незначительно продвинулись в районе границ Донецко-Запорожской области на фоне продолжения позиционных боев 3 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Приютного (юго-западнее Великой Новоселки). Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского.
В среду, 3 апреля, на западе Запорожской области продолжались позиционные боевые действия , однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что подразделения российского 1152-го мотострелкового полка (70-й мотострелковый полк, 42-я мотострелковая дивизия, 58-я САА, СМД) продолжают действовать вблизи Роботиного.
Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска несколько изменили тактику штурма восточного берега Херсонской области и проводят большее количество штурмов меньшими группами.
По словам Машовца, российская группировка войск "Днепр" состоит из подразделений 58-й, 18-й и 49-й отдельных мотострелковых армий (все расположены в Ставропольском крае), 14-го армейского корпуса (с базой в Ленинском районе города Ростов-на -Дону) и 7, 76 и 104-й воздушно-десантных дивизий. Относительно Восточной группировки войск она включает подразделения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й отдельных механизированных дивизий (расположены в Донецкой и Луганской областях), 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот) и 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот). По оценкам Машовца, суммарное количество военнослужащих группировок "Днепра" и Восточного составляет от 180 до 182 тысяч человек.
Дополнительно, на Юге Украины и в оккупированном Крыму, по словам Машовца, находится еще 13,5 тысячи российских военных в составе "Крымской группировки обороны", а также по меньшей мере 14 тысяч военнослужащих Росгвардии.
Пресс-секретарь Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, предупредила 3 апреля, что российские войска могут продолжать использовать крылатые ракеты "Калибр", несмотря на успешные операции Вооруженных сил Украины по отражению Черноморского флота России из западной части Черного моря. Гуменюк сообщила, что за последний месяц российские войска дважды разворачивали ракетоносцы перед массовыми ударами беспилотников по Украине. Она также отметила, что Черноморский флот РФ насчитывает девять ракетоносцев "Калибр", включая надводные корабли и подлодки.
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