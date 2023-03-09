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Россиянам - в укрытие. В одной из областей РФ по ТВ и радио объявили воздушную тревогу

Фото: в Свердловской области РФ была объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Свердловской области по телевидению объявили воздушную тревогу по телевидению и радио. Местные власти говорят, что это "следствие хакерских действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание e1.ru.

В частности, сегодня по телевизионным каналам в Свердловской области показали предупреждение со словами "все немедленно в укрытие!". Также подобные предупреждения прозвучали и по местному радио.

"На территории региона в результате взлома серверов радиостанций и телевизионных каналов была объявлена воздушная тревога в эфире. Российское Министерство чрезвычайных ситуаций в регионе сообщает, что эта информация ошибочна, не соответствует действительности", - цитирует издание местное МЧС.

Напомним, что это уже не первый случай оглашения тревоги в России. В частности, в результате умелой работы хакеров был объявлен сигнал в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске и Подмосковье.

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Российская Федерациявоздушная тревога