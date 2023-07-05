Россиянам там не место. Евролига подтвердила отстранение клубов РФ на новый сезон

Акционеры баскетбольной Евролиги на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины продлили бан для российских команд на сезон 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Накануне состоялась встреча совладельцев самого престижного баскетбольного турнира Старого света. В повестке дня функционеров была и дальнейшая судьба клубов из России.

"Утверждены предлагаемые списки команд-участниц Евролиги и Еврокубка 2023/24, а также продолжено отстранение команд Российской Федерации в соревнованиях баскетбольной Евролиги на сезон 2023/24", – говорится в заявлении Евролиги.

Баскетбольная Евролига выгнала питерский "Зенит" , московский ЦСКА и казанский УНИКС в сезоне 2021/22. Решения акционеры соревнований приняли в первые недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Результаты всех матчей с участием российских команд были аннулированы.

В грядущем сезоне Евролиги сыграют 18 команд. Новичком турнира стала испанская "Валенсия". Впервые в рамках соревнований ввели плей-ин, из которого две лучшие команды из занявших 6-10-е места в регулярном чемпионате выйдут в плей-офф.