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Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом. Сырский показал впечатляющее видео работы авиации

Иллюстративное фото: Сырский показал впечатляющее видео работы авиации (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожают российских захватчиков под Бахмутом с помощью армейской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Работает армейская авиация. Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом", - написал генерал-полковник.

Бои за Бахмут

Отметим, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих на передовой. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем оккупантов. Захватчики также пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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БахмутАвиация Украины