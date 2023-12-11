У россиян, которым запретили выезд за границу, будут забирать паспорта

Сегодня, 11 декабря, в России ввели новые правила по сдаче загранпаспортов. Они касаются граждан, которым запретили выезд из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

Согласно принятому закону в РФ, предусматривается, что в случае отказа выезда за границу, паспорт нужно "передать на хранение" в течение пяти рабочих дней в выдавшие его органы власти (МВД или МИД) или в ограничившие своем государственные организации работнику выезд за границу.

Отмечается, что в случае игнорирования его сдачи документ будет признан недействительным.

Так, власти страны-агрессора могут ввести запрет на выезд военнообязанных, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), осужденных, лиц, имеющих доступ к государственной тайне или "информации особой важности".

Согласно новым правилам лица, которым временно ограничено право на выезд в связи с призывом на военную или альтернативную службу, должны будут дополнительно предоставить военный билет с подтверждением прохождения службы.