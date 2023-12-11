У россиян, которым запретили выезд за границу, будут забирать паспорта
Сегодня, 11 декабря, в России ввели новые правила по сдаче загранпаспортов. Они касаются граждан, которым запретили выезд из страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
Согласно принятому закону в РФ, предусматривается, что в случае отказа выезда за границу, паспорт нужно "передать на хранение" в течение пяти рабочих дней в выдавшие его органы власти (МВД или МИД) или в ограничившие своем государственные организации работнику выезд за границу.
Отмечается, что в случае игнорирования его сдачи документ будет признан недействительным.
Так, власти страны-агрессора могут ввести запрет на выезд военнообязанных, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), осужденных, лиц, имеющих доступ к государственной тайне или "информации особой важности".
Согласно новым правилам лица, которым временно ограничено право на выезд в связи с призывом на военную или альтернативную службу, должны будут дополнительно предоставить военный билет с подтверждением прохождения службы.
Новости о паспортизации РФ
Недавно мы рассказывали, что российские захватчики с начала 2024 года будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.
Таким образом, оккупанты заставляют украинское население на захваченных территориях получать российские документы, что впоследствии позволит Кремлю оправдывать свои захватнические действия в отношении Украины.
Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.
Следует заметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения россиян по получению паспорта РФ, являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить по 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) за отказ от украинского гражданства.
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