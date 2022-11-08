Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей

"На данный момент мы по-прежнему фиксируем станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из РФ в Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (московская железная дорога), Щелково (московская железная дорога) дорога), Нара (московская железная дорога) и Ильино (горьковская железная дорога)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 24 октября с российской станции Селятино выехал на станцию Полонка (Барановичское отделение Белорусской железной дороги) военный эшелон № 941 с 25 единицами гусеничной и колесной военной техники. Он прибыл на станцию назначения 26 октября.

"Сообщество железнодорожников Беларуси" отметило, что маршрут движения эшелона идет в обход крупных белорусских городов для усложнения идентификации военной техники на платформах. Его протяженность достигает 908 км.

Так, военный эшелон № 941 направлялся не через станцию Минск-Сортировочный, а в обход Минска по маршруту: Колодищи - Шабаны - путевой пост Асеевка - Колядичи - Помыслище и далее на станцию Полонка.