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Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей

Фото: Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные эшелоны, начиная с 14 октября, прибывают исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сообщества железнодорожников Беларуси".

"На данный момент мы по-прежнему фиксируем станции погрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября 2022 года из РФ в Беларусь исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа: Селятино (московская железная дорога), Щелково (московская железная дорога) дорога), Нара (московская железная дорога) и Ильино (горьковская железная дорога)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 24 октября с российской станции Селятино выехал на станцию Полонка (Барановичское отделение Белорусской железной дороги) военный эшелон № 941 с 25 единицами гусеничной и колесной военной техники. Он прибыл на станцию назначения 26 октября.

"Сообщество железнодорожников Беларуси" отметило, что маршрут движения эшелона идет в обход крупных белорусских городов для усложнения идентификации военной техники на платформах. Его протяженность достигает 908 км.

Так, военный эшелон № 941 направлялся не через станцию Минск-Сортировочный, а в обход Минска по маршруту: Колодищи - Шабаны - путевой пост Асеевка - Колядичи - Помыслище и далее на станцию Полонка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что железная дорога в Беларуси уже почти месяц, начиная с 13 октября, находится под усиленной охраной КГБ, МВД и ССО. Также на путях ставят "секреты" вдоль рельсов и ввели запрет на следование эшелонов через города.

Также раньше мы писали, что на белорусских полигонах сосредотачиваются российские самолеты, появились военные палатки и контейнеры для хранения ракет "Кинжал". Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs.

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