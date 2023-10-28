Россия утром ударила по домам в Херсоне: пострадала пенсионерка

Российские террористы ударили по домам в Корабельном районе Херсона. В результате атаки вспыхнули пожары.

"Есть одна раненая. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

В частности, вечером 27 октября оккупанты массированно ударили по Херсону, повреждено более 10 домов. В результате атаки по меньшей мере 5 человек получили ранения, среди них есть люди пожилого возраста.