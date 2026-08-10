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Россия уничтожила все АЗС в одной из общин Полтавщины

11:02 10.08.2026 Пн
1 мин
Глава общины озвучил неутешительный прогноз
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия начала активно добивать АЗС в Полтавской области (DSNSPOLTAVA)

В результате российских атак в Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции. Восстановить их невозможно.

С таким заявлением выступил глава общества Николай Резник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook.

По его словам, ночью 10 августа российские захватчики били "Шахедами" по всем местным АЗС.

Более того, под удары врага также попали четыре домовладения - обошлось без жертв.

"Хочу обратиться к жителям, живущим возле заправок: если до вас не дошла комиссия, то, пожалуйста, обратитесь в сельский совет, чтобы получить помощь и зафиксировать ваши повреждения", - отметил Резник.

Он также добавил, что логика врага для украинской власти вполне понятна: сначала он уничтожил АЗС на Харьковщине и Сумщине, а сейчас добрался и до Полтавщины.

"Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", - прогнозирует Резник.

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