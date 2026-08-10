Россия уничтожила все АЗС в одной из общин Полтавщины

В результате российских атак в Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции. Восстановить их невозможно.
С таким заявлением выступил глава общества Николай Резник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook.
По его словам, ночью 10 августа российские захватчики били "Шахедами" по всем местным АЗС.
Более того, под удары врага также попали четыре домовладения - обошлось без жертв.
"Хочу обратиться к жителям, живущим возле заправок: если до вас не дошла комиссия, то, пожалуйста, обратитесь в сельский совет, чтобы получить помощь и зафиксировать ваши повреждения", - отметил Резник.
Он также добавил, что логика врага для украинской власти вполне понятна: сначала он уничтожил АЗС на Харьковщине и Сумщине, а сейчас добрался и до Полтавщины.
"Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", - прогнозирует Резник.
Кстати, недавно стало известно, почему Россия резко нарастила количество атак на украинские автозаправочные станции.
Также мы рассказывали о последствиях атаки РФ на АЗС под Кривым Рогом.
Ранее РБК-Украина писало, что АЗС могут приравнять к критической инфраструктуре, но не все.