Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины, под угрозой АЭС, - Зеленский

Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Не исключена угроза украинским атомным станциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе специального заседания Европейского совета.
"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что российские захватчики не отказываются от радиационного шантажа и продолжают "по-дикарски играть" с безопасностью оккупированной Запорожской атомной станции.
Глава государства не исключил, что другие украинские АЭС также могут оказаться под угрозой.
"Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", - подчеркнул президент.
Российские войска после продолжительной паузы возобновили обстрелы энергетики Украины. Россияне атакуют украинские подстанции, а также тепловую генерацию. Так, в Харьковской области там была серьезно повреждена Змиевская ТЭС. Также 11 апреля была разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области.
Кроме того, в Генштабе ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации под чужим флагом на Запорожской АЭС. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция, оккупированная в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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