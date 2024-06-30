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Россия уничтожила 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС, - МВФ

Фото: Россия уничтожила 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В результате российских обстрелов энергосистемы было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

"Несколько тепловых и гидроэлектростанций полностью разрушено в Киевской, Харьковской и Запорожской областях, другие ТЭС и ГЭС также получили разной степени повреждения. Всего количество разрушенных мощностей оценено более чем в 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС", - говорится в нем.

Отмечается, что всего Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

В МВФ подчеркнули, что энергетические компании будут покрывать полученные в результате обстрелов убытки собственными средствами, а также с помощью донорской поддержки.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения РФ превышают 56 млрд долларов.

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