Россия меняет тактику, чтобы научиться обходить украинскую ПВО, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она пояснила, что россияне в последние недели активизировали авиацию, поэтому в Украине участились воздушные тревоги. Одной из целей оккупантов является психологическое давление на население.

"То, что они пытаются использовать разные тактики - они испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются найти способ ее обходить", - заявила Гуменюк.

По ее словам, россияне также меняют тактику, поскольку не имеют большого запаса ракет.

"То есть используют то, что у них уже осталось. Высокоточное оружие немного экономят, другое... используют, благодаря чему испытывают и выверяют, где же система противовоздушной обороны", - добавила спикер.

Напомним, россияне ночью выпустили по Николаевской области пять ракет типа Х-22. Одна из них попала на территорию предприятия.

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