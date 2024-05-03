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Россия изменила тактику применения беспилотников, - Воздушные силы

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы в течение последних 2-3 недель изменили тактику применения беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Евлаш рассказал, что Воздушные силы заметили некоторое изменение тактики использования беспилотников со стороны РФ.

"Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа Shahed, как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов", - заявил он.

Представитель ПС также добавил, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты пытаются корректировать огонь с помощью дронов.

Он добавил, что сейчас идет анализ ситуации, украинская сторона следит за использованием разведывательных БПЛА, поскольку они меньше, их труднее зафиксировать.

Однако, как отметил Евлаш, по возможности Воздушные силы уничтожают их средствами противовоздушной обороны.

 

Напомним, сегодня, 3 мая, в Украине уже три раза объявляли масштабную воздушную тревогу.

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