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Россия сменила командующего войсками в районе Кременной и Сватово, - британская разведка

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 09:18
Россия сменила командующего войсками в районе Кременной и Сватово, - британская разведка Фото: генерал-лейтенант Евгений Никифоров (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, находится в процессе принятия командования Западной группой войск России (ЗГВ) в Украине. Он станет как минимум четвертым командиром соединения с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через район Чернобыля.

По данным британской разведки, в настоящее время задача ЗГВ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние дни Россия укрепила сектор своей линии фронта у Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны украинских сил.

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