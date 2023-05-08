Россия осуществляет кибератаку на сервис "єЧерга": стоит ли переживать водителям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что российские пропагандистские каналы распространяют призывы к осуществлению кибератак на сервис.

"Внимание россиян к "єЧерга" означает то, что мы двигаемся в правильном направлении и делаем инновационные продукты. По состоянию на 11 часов дня мы уже начали фиксировать атаки на наш сервис. Сейчас специалисты обеспечивают необходимые технические решения для того, чтобы помешать россиянам влиять на работу "єЧерга", - отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Камирный.

В настоящее время система работает без сбоев, в случае изменений водителей и перевозчиков оперативно проинформируют.

Также подчеркнуто, что персональные данные водителей и транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам из-за попыток кибератак.

Напомним, в декабре Украина запустила "єЧергу" на границе с Польшей.

А 8 мая услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков стартовала на 16 пунктах пропуска.

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