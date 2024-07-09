Россия не способна перейти на юань из-за санкций Запада, - Bloomberg
Использование китайского юаня в военной экономике Владимира Путина, возможно, достигло своего предела. Страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, сталкиваются с растущим давлением США, в частности, через угрозу вторичных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Это оказалось эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня в стране, поскольку это душит двустороннюю торговлю и платежи.
"Москва может быть более склонна принять юань, чем китайские банки. Угрозы вторичных санкций США пугают банки", - сказал Алекс Исаков, экономист по России в Bloomberg Economics. Рынок указывает на дефицит юаня в России, а также на нежелание китайских банков предоставлять ликвидность, говорит он.
Разрыв в ставках по однодневным займам в юанях в России и Китае резко увеличился после того, как министр финансов США Джанет Йеллен в декабре заявила, что США не колеблясь "предпримут решительные и хирургические меры против финансовых учреждений, которые способствуют поставкам российской военной машины". Эта разница сохранилась на уровне нескольких процентных пунктов с момента предупреждения. США также в декабре одобрили вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, а государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов.
За два года Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам по объему торговли с Китаем, который вырос более чем на 60% до 240 млрд долларов в 2023 году. Китай получает выгоду от покупки российской нефти и других товаров со скидкой, в то время как Россия получает доступ к широкому спектру потребительских и высокотехнологичных товаров.
В результате Китай стал главным торговым партнером России, а на юань теперь приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины оборота на российском валютном рынке. Масштаб юанизации России еще более драматичен, если учесть, что она началась практически с нуля в начале 2022 года, до вторжения Путина на Украину.
Это сделало Россию крупнейшим спонсором усилий Пекина по повышению роли юаня в международных платежах.
Доля торговли Китая, рассчитанная в юанях, продолжала расти в первом квартале этого года, и на Россию пришлось 29% этого прироста с 2021 года, оценивает Bloomberg Economics. Торговля России с Китаем почти полностью ведется в юанях, а экспорт России в юанях превышает то, что она продает Китаю, то есть другие страны платят России в юанях, показывают оценки.
Тем не менее, годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией замедлился до всего 3% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с почти 42,5% годом ранее.
Несколько крупнейших банков Китая прекратили принимать юани из России, что повлияло на импорт на несколько месяцев. Российские компании сообщили местным СМИ, что проблема была решена с помощью небольших региональных банков после встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, но власти страны дали понять, что опасения сохраняются.
Доказательства нового места юаня в экономике России можно увидеть повсюду. Американские акционеры нидерландской Yandex NV получили юани вместо долларов или евро, когда она продала свой российский бизнес, сообщили источники, знакомые с примерно 2,5-миллиардной денежной составляющей сделки.
В других странах компании обращались к юаню наряду с рублем при конвертации долларовых и еврокредитов и выпуске новых облигаций, в то время как Банк России использует китайскую валюту для операций Фонда национального благосостояния. В начале этого года юань обогнал доллар по объему депозитов в российских банках, став основной иностранной валютой для сбережений. В 2023 году объем юаневых депозитов в России удвоился до 68,7 млрд долларов, что в несколько раз превышает показатели других ведущих юаневых экономик, таких как Великобритания и Сингапур .
Последний раунд ограничений США в июне привел к остановке биржевой торговли долларом и евро в России. Юань стал единственной валютой, доступной для торговли и покупки на брокерских счетах в стране.
"Потенциал для увеличения использования юаня все еще есть, но он невелик и несопоставим с тем, что уже произошло, - сказала Софья Донец, экономист T-Investments. - Большая часть пути уже пройдена".
Напомним, по данным исследования Центра геоэкономики Атлантического совета, роли доллара как основной мировой резервной валюты ничего не угрожает. Так называемые страны БРИКС не смогли снизить глобальную роль доллара.
Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и валютных операциях во всем мире. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире. Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.