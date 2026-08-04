"Россия сошла с ума": Зеленский отреагировал на циничное "сафари" в Херсоне

В Херсоне российский дрон целенаправленно атаковал мужчину, продававшего овощи. Этот случай стал очередным доказательством системного террора гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Президент заявил, что многих шокировало очередное видео так называемого "сафари", которое российские военные устраивают с помощью дронов против мирных жителей Херсона.
Беспилотник целенаправленно преследовал мужчину, продававшего овощи, после чего взорвался рядом с ним. В результате атаки гражданский получил ранение.
Зеленский подчеркнул, что россияне сами обнародовали видео атаки и фактически признали преступление. Более того, они не скрывают, что гордятся подобными действиями.
По словам президента, такие атаки на мирных жителей Херсона происходят каждый день.
Зеленский подчеркнул, что без усиления давления на Россию, демонтажа ее агрессивного потенциала и реальных гарантий безопасности невозможно обеспечить продолжительный мир.
По его словам, мир должен действовать так, чтобы вынудить Россию думать о завершении войны, а не об увеличении дальности своих дронов.
Зеленский также отметил, что российское "сафари" на гражданских должно прекратиться в Украине и не распространиться на другие страны.
Он призвал к более тесному сотрудничеству Финляндию, Казахстан, государства Балтии, Польшу, страны Южного Кавказа, Румынию и Молдову для укрепления совместной безопасности и приближения к завершению войны.
"Мир нужен, а значит - сотрудничество всех в мире, кто действительно мир ценит", - подытожил президент, поблагодарив партнеров за поддержку Украины.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский дрон преследует мужчину, продававшего овощи на рынке в Херсоне.
По данным полиции, 52-летний житель Николаевской области получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию, однако выжил и получил медицинскую помощь.