Россия увеличит экспорт нефти в Индию

Сделка была подписана в ходе рабочей поездки в Индию генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, говорится в сообщении компании. Детали соглашения не раскрываются.

"Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества НК "Роснефть" с индийскими компаниями по всей цепочке создания стоимости энергетического сектора, в том числе возможности осуществления расчетов в национальных валютах", - добавили в "Роснефти".

Россия перенаправляет свои поставки энергоносителей с традиционных рынков в Европе, которая ввела широкомасштабные санкции против Москвы после начала вторжения в Украину в прошлом году.

В марте крупнейшим покупателем российской эталонной нефти марки Urals была Индия. Поставки в Индию составят более 50% всего морского экспорта Urals в этом месяце, а Китай будет на втором месте.

В "Роснефти" заявили, что Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, поскольку в 2022 году объем торговли между странами достиг 38,4 млрд долларов.