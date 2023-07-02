Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

Общий залп ракет в Черном море - 24.

Также отмечается, что:

в Азовском море - 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Фото: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Россия накапливает ракеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Российская Федерация сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сегодня страна-оккупант, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.