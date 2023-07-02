Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

Российская Федерация удерживает на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.
Общий залп ракет в Черном море - 24.
Также отмечается, что:
Фото: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Российская Федерация сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".
"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.
Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сегодня страна-оккупант, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.
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