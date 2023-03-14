Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - Гуменюк

"Мы тщательно отслеживаем их активность по всем направлениям. В параллели с поднятием авиации, враг наращивал и присутствие в Черном море. Несмотря на мощный шторм, сегодня к вечеру (россияне - ред.) накопили уже 17 кораблей в Черном море", - заявила Гуменюк.

По ее словам, среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Это говорит о том, что по всей вероятности, что сейчас россияне держат до 28 калибров в Черном море.

"Такая тактика, когда сначала работает авиация, а затем присоединяется носитель ракет с Черного моря, может свидетельствовать опять-таки о подготовке массированного ракетного удара", - подчеркнула руководитель Сил обороны юга.

Напомним, вчера мы сообщали, что РФ вывела в Черное море два ракетоносителя.

Кроме того, сегодня по Украине уже пять раз ширилась воздушная тревога.

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